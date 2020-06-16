مستشار الرئيس السيسي: مصر لم تصل بعد إلى مرحلة انكسار فيروس كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري لشؤون الوقاية والصحة، أنه لا يمكن تحديد يوم معين لانكسار فيروس كورونا المستجد في مصر.

وأشار تاج الدين في تصريحات تلفزيونية إلى أن لكل دولة ظروفها، موضحا أن انكسار الفيروس في مصر سيحدث عند الوصول لثبات أعداد الإصابات المسجلة يوميا لعدة أيام متتالية.

وقال تاج الدين: "في حال ثبات الأعداد لأيام متتالية يمكننا قول إن مصر تعدت الذروة، وبدأت الأعداد في الانكسار. إلى الآن لم تصل مصر لمرحلة الانكسار".

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه كان هناك قانونا للتجارب السريرية، صدر من مجلس النواب بعد مناقشة، لكن كان هناك العديد من الملحوظات عليه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد تاج الدين على أن الملحوظات في غاية الأهمية، فالقانون كان يحد من حركة العلماء في تجاربهم الإكلينيكية، وتم تعديل بعد النقاط في القانون وتم الموافقة عليه في مجلس الشعب.

يذكر أن وزارة الصحة المصري أعلنت يوم أمس الاثنين، تسجيل 1691 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بجانب وفاة 97 حالة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 46289 حالة و1672 حالة وفاة.