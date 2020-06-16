وفد حكومة بنغازي يزور موسكو ويلتقي بوغدانوف

أعلنت الإدارة العامة للإعلام الخارجي التابعة للحكومة الليبية في مدينة بنغازي، شرقي البلاد، أن نائب رئيس مجلس النواب الليبي ووزير الخارجية برفقة وفد ليبي رفيع المستوى يجري مباحثات مع الحكومة الروسية في العاصمة موسكو خلال زيارة رسمية.

بنغازي ـ سبوتنيك. وقال مدير الإدارة العامة للإعلام الخارجي، مالك الشريف، لوكالة "سبوتنيك"، إن "نائب رئيس مجلس النواب الليبي ووزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية ومندوب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية يلتقون، (اليوم الثلاثاء 16 يونيو/حزيران)، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في العاصمة موسكو خلال زيارة رسمية".

وأضاف الشريف أن "الأطراف الليبية يعلنون من موسكو دعمهم للجهود الروسية لمبادرة وقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة".