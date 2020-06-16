عبر الإنتربول... النيابة العامة السودانية تشرع في ملاحقة مسؤولين سابقين خارج البلاد

أعلنت النيابة العامة في السودان، اليوم الثلاثاء، بأنها شرعت بالإجراءات القانونية، للقبض على مسؤولين لدى النظام السابق، بواسطة شرطة الإنتربول الدولية.

الخرطوم - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي للسلطة النيابية، اليوم، أكدت من خلاله:

"بالنسبة للمتهمين خارج البلاد تم تحريك إجراءات استردادهم عن طريق الإنتربول، وتتولى وتباشر هذه المهمة شعبة التعاون الدولي بالنيابة العامة".

وأضاف البيان بأن "هناك قضايا في مراحلها النهائية متعلقة بالانتهاكات والقتل خارج القانون وقتل المتظاهرين وقضايا الشهداء في مراحلها الختامية، وسندفعها الأسبوع القادم للسلطة القضائية".

والجدير بالذكر، أن الثورة الشعبية الأخيرة، انطلقت في كانون الأول/ ديسمبر 2018، وعزلت الرئيس السابق عمر البشير وحزبه (المؤتمر الوطني)، في الحادي عشر من نيسان/ أبريل 2019.

ويشار إلى أن بعض المسؤولين السابقين في الحكومة السودانية غادروا البلاد عقب عزل البشير، في نيسان/ أبريل 2019.