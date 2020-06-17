موسكو: التعاون بين روسيا وسوريا في المجال العسكري لن يتأثر بالعقوبات الأمريكية

أكدت الحكومة الروسية أن العقوبات الأمريكية على سوريا لن تؤثر على التعاون بين موسكو ودمشق في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب في سوريا.

من جهة ثانية أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن آلاف السوريين البسطاء أصبحوا على حافة البقاء بسبب العقوبات الأمريكية أحادية الجانب المفروضة منذ سنوات.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، في هذا الصدد:

"تدرك واشنطن تماما أن العقوبات الأمريكية أحادية الجانب السارية منذ عدة سنوات، والتي أضيفت إليها قيود جديدة اليوم، أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية وقفزة في أسعار الوقود والغذاء والضروريات الأساسية. ونتيجة لذلك ، فإن آلاف السوريين البسطاء، وفقًا لممثلي وكالات الأمم المتحدة الإنسانية المتخصصة، أصبحوا حرفياً على حافة البقاء".