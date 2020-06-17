الكاظمي يعلن وقوف العراق إلى جانب إيران

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن العراق سيكون إلى جانب إيران في ظروفها الصعبة، كما قدّمت الأخيرة دعمها للعراق ووقفت إلى جانبه في ظروفه الصعبة أيضا.

ووفق وكالة "مهر" للأنباء، فإن الكاظمي استقبل رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همّتي في بغداد، كما أصدر أوامر تقضي بحل المشاكل المالية التي تواجهها إيران في مراوداتها مع العراق.

وأعرب الكاظمي عن أمله في رفع العقوبات المفروضة على إيران سريعا وعودة الظروف إلى طبيعتها السابقة، مضيفا أنه أجرى عدة اجتماعات مع المسؤولين المعنيين في العراق من أجل حل المشاكل المالية التي تواجهها إيران في تعاملاتها مع العراق وتسديد طلباتها.

وقال: "رسالتنا لأصدقائنا في طهران هي أن العراق ماض في هذه السياسة".

وأشار إلى رغبة العراق بالاستفادة من تجارب إيران الناجحة في مواجهة التحديات، منوها إلى ضرورة استئناف التبادلات التجارية التي تقلصت بين البلدين بسبب فيروس كورونا.