الموسوي: طهران غير مهتمة وتواصل تعزيز علاقاتها مع سوريا

نددت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، بقانون "قيصر" واعتبرته منافي للقوانين الدولية مؤكدة بالوقت النفسه وقوفها إلى جانب سوريا وتعزيز علاقاتها معها دون اكتراث بالعقوبات الأمريكية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس الموسوي بحسب ما نقلته وكالة "فارس" للأنباء: "إن هذه العقوبات اللاإنسانية وفي ظل تفشي فيروس كورونا تؤدي إلى تفاقم معاناة الشعب السوري".

وأضاف أن "إيران لا تهتم بمثل هذه العقوبات الظالمة والأحادية والتي تأتي في إطار الإرهاب الاقتصادي المفروض على السوريين لزعزعة استقرار بلادهم".

بدورها وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أن آلاف السوريين البسطاء أصبحوا على حافة البقاء بسبب العقوبات الأمريكية أحادية الجانب المفروضة منذ سنوات.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد نددت أمس الأربعاء بقانون "قيصر" واعتبرته تجاوزا للقوانين والأعراف الدولية.

هذا ودخل قانون "حماية المدنيين في سوريا" المعروف باسم "قانون قيصر" وهو اسم مستعار لشخص سوري قدم لواشنطن ما قيل إنها "معلومات حول ممارسات لا إنسانية للحكومة السورية بحق شعبها"، حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.

ويفرض القانون عقوبات، بالإضافة إلى سوريا، على كل طرف إقليمي أو دولي يتعاون مع الحكومة السورية وبخاصة في 4 قطاعات رئيسية هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، في وقت سابق، عقوبات ضد 14 شخصا، بما في ذلك زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، أسماء الأسد وشقيقته بشرى الأسد، بالإضافة إلى 21 منظمة.