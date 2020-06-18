الكاظمي عن استهداف بلاده: لن أسمح باختطاف العراق

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن الصواريخ التي استهدفت "الجندي المجهول" في بغداد، "تسعى إلى تهديد استقرارنا ومستقبلنا وهو أمر لا تهاون فيه".

وأضاف الكاظمي في تغريدة له على "تويتر": "لن أسمحَ لجهات خارجة على القانون باختطاف العراق من أجل إحداث فوضى وإيجاد ذرائع لإدامة مصالحها".

الصواريخُ التي استهدفتْ (الجندي المجهول) في بغداد، تسعى الى تهديد استقرارنا ومستقبلنا وهو أمرٌ لا تهاون فيه.



لن أسمحَ لجهاتٍ خارجة على القانون باختطاف العراق من اجل إحداث فوضى وإيجاد ذرائع لإدامة مصالحها.



ماضون في عهدنا لشعبنا بحماية السيادة، وإعلاء كرامة الوطن والمواطن. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) June 18, 2020

​وتابع: "ماضون في عهدنا لشعبنا بحماية السيادة، وإعلاء كرامة الوطن والمواطن".

وأصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق، صباح اليوم، بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء فجر اليوم.

وقالت الخلية في بيانها، إن "أربعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت بعد منتصف ليل أمس، داخل المنطقة الخضراء ببغداد دون خسائر بشرية أو مادية".

وأضافت: "القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق قرب معسكر الرشيد جنوبي العاصمة بغداد".