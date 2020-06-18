وزير الإعلام المصري يخضع للعزل المنزلي لمخالطته أحد مصابي "كورونا"

أعلن وزير الدولة المصري للإعلام، أسامة هيكل، اليوم الخميس، عن وضعه في عزل منزلي لعدة أيام بعد مخالطته لمصاب بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال هيكل، في منشور عبر "فيسبوك": "الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه... نظرا لمخالطة أحد مصابي كورونا، تم وضعي في العزل المنزلي لعدة أيام"، حسب قناة "إكسترا نيوز" المصرية.

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أمس الأربعاء، رصد 1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسجيل 84 حالة وفاة، في تراجع نسبي عن الأيام السابقة في عدد الحالات الجديدة أو عدد الإصابات، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 49219 و1850 وفاة.

وأشارت الوزيرة، إلى خروج 411 من المتعافين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13141، فيما بلغت عدد الحالات، التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية 14566 حالة، من ضمنهم 13141 متعافي.