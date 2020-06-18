السيسي يجتمع برئيس المخابرات العامة

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله بأن "الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية للأزمة الليبية، خاصةً في أعقاب صدور مبادرة إعلان القاهرة والسعي نحو تحقيق بنودها، لا سيما وقف إطلاق النار".

وخلال اللقاء، تم استعراض جهود أجهزة الدولة التي تكللت بإنهاء أزمة المواطنين المصريين المحتجزين في ليبيا وتأمين وصولهم إلى البلاد، كما وجه السيسي بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على سلامة وأرواح المصريين بالخارج، كما شهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية بوجهٍ عام، خاصةً ما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد نشرت، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، المشاهد الأولى لعودة المصريين المحتجزين في ليبيا.

وظهر المواطنون المصريون المحتجزون في ليبيا وعددهم 23 من محافظة بني سويف خلال الفيديو، وهم يشيرون بعلامة النصر ويصيحون "تحيا مصر"، وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلف أجهزة الدولة، اليوم، بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.