مسؤول إيراني: سوريا المنتصر النهائي ضد "قانون قيصر"

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، إن إيران وحلفائها سيبقون إلى جانب الشعب السوري وقيادته.

وأكد عبد اللهيان أن سوريا ستكون المنتصر النهائي في حرب الإرهاب الإقتصادي للحظر.

ونقلت وكالة "تسنيم الدولية للأنباء"، مساء أمس الخميس، عن عبد اللهيان حول فرض الولايات المتحدة الأمريكية الحظر ضد سوريا، والمسمى بقانون "قيصر"، يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفاءها سيبقون بقوة إلى جانب الشعب السوري وقيادته.

وأضاف عبد اللهيان أن "مصير هذه الخطة الصهيو- أمريكية سيكون الفشل الذريع، فسوريا ستكون المنتصر النهائي في حرب الإرهاب الإقتصادي للحظر".

وأعلنت الإدارة الأمريكية، أول أمس الأربعاء، بدء تنفيذ "قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات على سوريا وكل من يتعامل معها من دول وأفراد.