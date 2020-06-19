بعد البدء بتصنيعه... العراق يعلن موعد طرح الدواء الروسي "أفيفافير" في المراكز الصحية

أكد وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الجمعة، أن العلاج الروسي "أفيفافير" ضد وباء "كوفيد-19" بدأ يصنّع في العراق وسيتوفر في المؤسسات الصحية نهاية الأسبوع المقبل.

وقال التميمي، في مؤتمر صحفي اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية العراقية: بأن "العلاج الروسي بدأ تصنيعه في العراق بعد أن أقرته اللجان العلمية، وسيتوفر في المؤسسات الصحية نهاية الأسبوع المقبل"، مضيفا بأنه

بالنسبة للقاحات فهناك لجان خاصة من الأطباء الاستشاريين في مجال الصحة العامة والأمراض الانتقالية درسوا هذه اللقاحات وحتى الآن لم يعلن عنها رسمياً ولم تقر من منظمة الصحة العالمية، ولكن وزارة الصحة تتواصل مع الشركات واللجان العلمية المختصة في منظمة الصحة العالمية، وإذا تم إنتاج هذا العلاج فعلياً فسيكون العراق أول المستوردين له.

ويعتبر عقار " أفيفافير " أول عقار روسي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتم تطويره بإشراف مشترك من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي و"خيمرار" (الشركة الروسية لصناعة الأدوية)، وحصل مسبقا على موافقة وزارة الصحة.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء كورونا على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.