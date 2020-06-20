استهداف حافلة للجيش السوري على متنها 40 جنديا بريف درعا

أفاد مراسلنا في سوريا، منذ قليل، بأنه تم استهداف حافلة للجيش السوري بريف درعا.

وأوضح مراسل "سبوتنيك"، أنه تم استهداف حافلة الجيش السوري بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون أثناء مرورها على طريق بلدتي (كحيل-السهوة) بالريف الشرقي لمحافظة درعا.

وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحافلة كانت تقل نحو 40 جنديا في الجيش السوري".

وتابع "العبوة أحدثت انفجارا كبيرا ومعظم الجنود الذين كانوا في الحافلة بين قتلى وجرحى".

وقال إن "الفرق الطبية تقوم حاليا بنقل الشهداء والجرحى إلى مشافي درعا الوطني ومشفى إزرع ومشفى بصرى الشام".

يتبع...