السعودية تلغي حظر التجول وتسمح بعودة الأنشطة الاقتصادية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، أنه تقرر رفع منع التجول بشكل كامل، اعتبارا من صباح الغد، في جميع مناطق ومدن المملكة، وذلك عقب أشهر من فرض حظر التجول في المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر بيان للوزارة أنه "صدرت الموافقة الكريمة على الآتي: رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 21 حزيران/يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية".

صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل بدء من السادسة من صباح غد الأحد واستمرار تعليق العمرة والزيارة وتعليق الرحلات الدولية.https://t.co/ajLxWY7kuK#نعود_بحذر #واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 20, 2020

​وأكد البيان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه يجب مراعاة التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة. والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع.

وألا تتجاوز التجمعات البشرية (50) شخصا كحد أقصى، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات تخضع للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.