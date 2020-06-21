دول عربية تشهد كسوفا جزئيا للشمس... فيديو

شهدت دول عربية عدة صباح اليوم الأحد كسوفا حلقيا للشمس هو الثاني خلال 6 أشهر، حيث يصادف ذلك مع أول أيام الصيف وأطول نهار في العام.

وبحسب سانا"، شهدت سوريا وعدة دول عربية صباح اليوم كسوفا جزئيا للشمس.

ووفقا لـ"سكاي نيوز" عربية، فقد شهدت شبه الجزيرة العربية، صباح الأحد، كسوفا حلقيا للشمس هو الثاني خلال 6 أشهر، حيث يصادف ذلك مع أول أيام الصيف وأطول نهار في العام وهو اليوم الذي يسمى بالانقلاب الصيفي حيث تصل الشمس لأقصى ميل لها شمالا.

وهذا الكسوف الحلقي في المنطقة هو الثاني بعد الكسوف الحلقي الذي شهدته معظم دول شبه الجزيرة العربية يوم 26 ديسمبر 2019.

ويعد الكسوف ظاهرة فلكية طبيعية تحدث عندما يمر القمر في المستوى نفسه بين الأرض والشمس، وفي الأحد 21 يونيو، ستشهد العديد من دول العالم إما كسوفا جزئيا أو حلقيا مع ظهور القمر أمام الشمس بالنسبة للأرض.

وكان رئيس الجمعية الفلكية السورية الدكتور محمد العصيري ذكر يوم الأربعاء الماضي في تصريح لسانا أن الأرض على موعد في الحادي والعشرين من حزيران (اليوم) مع كسوف جزئي في بعض المناطق وحلقي في المناطق التي تقع على خط مسار الكسوف.

وأضاف أنه سيستغرق منذ بدايته حتى نهايته نحو 5 ساعات و48 دقيقة تقريبا.