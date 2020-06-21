السودان.. عودة الفوج الأول من العالقين بمصر

وصلت إلى مطار الخرطوم، اليوم الأحد، طائرة الخطوط الجوية السودانية "سودانير"، والتي تحمل الفوج الأول من العالقين في مصر.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم الأحد، عن هبة محمد علي، عضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية ومدير وزارة الاستثمار الاتحادية، أنه بدأ تفويج 1500 شخص من العالقين اليوم، بوصول طائرة "سودانير" لمطار الخرطوم قادمة من القاهرة، وهي تحمل 120 شخصا، وستستمر الرحلات تباعا لما بعد منتصف الليل.

وصول طائرة الخطوط الجوية السودانية "سودانير" التي تحمل الفوج الأول من العالقين قادمة من جمهورية مصر العربية https://t.co/GSIPuPAVHZ#سونا #السودان pic.twitter.com/SaDUDjPWUw — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) June 21, 2020

وأكد زاهر صديق، رئيس نادي رجال الأعمال السوداني، الجهة المنظمة للتفويج أن جميع الركاب سيخضعون للفحص الطبي بمطار الخرطوم، وسيسمح لهم بالذهاب إلى ذويهم، ماعدا المشتبه بهم والمصابين بفيروس كورونا، سيتم حجزهم بأماكن العزل.

ويشار إلى أن مطار الخرطوم الدولي سيستقبل، اليوم الأحد، 12 رحلة طيران استثنائية لعودة 1500 من السودانيين العالقين في الخارج على متن الطيران الوطني والإقليمي.

وكان في استقبال العالقين السودانيين، ممثلون للجنة العليا للطوارئ الصحية، ونادي رجال الأعمال المنظم لعملية التفويج والعودة، وممثل للقوات المسلحة السودانية، وممثل للشرطة ووزارة الداخلية وممثل لوزارة الصحة الاتحادية والأطباء ومدير الطيران المدني.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس/ آذار الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 8.7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 460 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.