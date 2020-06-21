منذ بدء الجائحة... الصحة السعودية تعلن تسجيل رقما قياسيا

أجرت وزارة الصحة السعودية، خلال الـ24 ساعة الماضية، أكبر عدد من فحوصات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ ظهور الجائحة بالمملكة.

وأفاد الموقع الإلكتروني "عاجل"، مساء اليوم الأحد، بأنه بلغ إجمالي الفحوصات التي أجرتها معامل وزارة الصحة (البلمرة الجزيئية PCR)، خلال الـ24 ساعة الماضية، 35 ألفا و656 تحليلا، وهو ما يُعد رقما قياسيا منذ ظهور الفيروس بين المواطنين والمقيمين.

وبلغ إجمالي عدد الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة للفيروس، مليونا و346 ألفا و641، منذ بداية الجائحة، وتسجيل أول إصابة في 2 مارس/آذار الماضي.

وفي سياق متصل، قالت وزارة السياحة السعودية، اليوم الأحد، إن المملكة تخطط لتدشين صندوق للتنمية السياحية، برأسمال مبدئي أربعة مليارات دولار.

أوضحت الوزارة في بيان أن الصندوق سيطلق أدوات استثمار في الدين والأسهم لتطوير قطاع السياحة بالتعاون مع بنوك خاصة وبنوك استثمار. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وفي السياق نفسه، قال أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، الخميس الماضي، إن عودة القطاع السياحي في السعودية للعمل ستكون بنهاية شهر شوال الجاري (21 يونيو/حزيران) الجاري.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 8.8 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 460 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.