السفارة الأمريكية في ليبيا: واشنطن تعارض بشدة التصعيد العسكري

وأعادت السفارة نشر بيان مجلس الأمن القومي الأمريكي الصادر، اليوم الاثنين، الذي يتحدث عن الأوضاع في ليبيا، وذلك على حسابها على موقع "تويتر".
وكتبت: "تعارض الولايات المتحدة بشدة التصعيد العسكري في ليبيا - من جميع الجهات".
تعارض الولايات المتحدة بشدة التصعيد العسكري في #ليبيا - من جميع الجهات. نحث الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات على الفور. يجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه من خلال محادثات الأمم المتحدة 5+5 ومبادرة القاهرة وعملية برلين. https://t.co/iLTTEltP5v— U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) June 22, 2020
وأضافت: "نحث الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات على الفور".
وتابعت يجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه من خلال محادثات الأمم المتحدة 5( + 5)، ومبادرة القاهرة، وعملية برلين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)