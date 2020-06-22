السفارة الأمريكية في ليبيا: واشنطن تعارض بشدة التصعيد العسكري

أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا رفض الولايات المتحدة الأمريكية للتصعيد العسكري في ليبيا.

وأعادت السفارة نشر بيان مجلس الأمن القومي الأمريكي الصادر، اليوم الاثنين، الذي يتحدث عن الأوضاع في ليبيا، وذلك على حسابها على موقع "تويتر".

وكتبت: "تعارض الولايات المتحدة بشدة التصعيد العسكري في ليبيا - من جميع الجهات".

تعارض الولايات المتحدة بشدة التصعيد العسكري في #ليبيا - من جميع الجهات. نحث الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات على الفور. يجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه من خلال محادثات الأمم المتحدة 5+5 ومبادرة القاهرة وعملية برلين. https://t.co/iLTTEltP5v — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) June 22, 2020

وأضافت: "نحث الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات على الفور".

وتابعت يجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه من خلال محادثات الأمم المتحدة 5( + 5)، ومبادرة القاهرة، وعملية برلين.