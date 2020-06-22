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    "فعل فاضح" في منطقة صباح الأحمد... والداخلية الكويتية تتحرك

    © AP Photo / GUSTAVO FERRARI
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    كشفت وزارة الداخلية الكويتية، تفاصيل القبض على مجموعة من الأشخاص خالفوا الآداب العامة في منطقة صباح الأحمد البحرية.

    وأعلنت وزارة الداخلية في بيان صحفي لها، اليوم الاثنين، "إلقاء قوات الأمن القبض على مجموعة من الأشخاص في منطقة صباح الأحمد البحرية لمخالفتهم الآداب العامة مؤكدة أنها لن تتهاون أمام مثل هذه التصرفات"، بحسب موقع صحيفة "القبس" الكويتية.

    © AP Photo / GUSTAVO FERRARI
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    وأشارت الوزارة في بيانها: "إن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بإدارة حماية الآداب العامة مستمر في شن حملات أمنية موسعة تشمل الشواطئ البحرية في مناطق ميناء عبدالله والجليعة وبنيدر والزور والخيران ومدينة صباح الأحمد البحرية لضبط الحالة الأمنية وضبط مخالفي الآداب العامة".

    وتابع البيان: "تم ضبط مجموعة أشخاص بعدة مخالفات منها القيام بفعل فاضح في منطقة صباح الأحمد البحرية كما تم التعامل مع عدد من الشاليهات التي تصدر منها أصوات موسيقى صاخبة مخالفين بذلك شروط الآداب العامة ولإزعاجهم الآخرين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

    وأكد البيان: "أنه بالنظر إلى تكرر شكاوى قاطني منطقة الخيران عن مثل هذه المخالفات فإن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي تجاوز أو اختراق للقوانين مؤكدة استمرار الحملات الأمنية بجميع المناطق حرصا وحفاظا على المصلحة العامة للبلاد".

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    الشرطة, الكويت
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