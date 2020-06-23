الجزائر... 8 سنوات سجن لمدير الأمن الداخلي السابق

قضى مجلس الاستئناف العسكري في البليدة بإدانة المتهم العميد واسيني بوعزة، المدير العام للأمن الداخلي سابقا، بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و500.000 دج ( 4000 آلاف دولار) غرامة نافذة بتهم منها إهانة هيئة نظامية، والتزوير واستعمال المزور.

وأوضح بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أنه "طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية لا سيما المادة 11 فقرة 3 منه وفي إطار الاحترام التام لقواعده، يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما، بأنه تم هذا اليوم 23 حزيران/ يونيو 2020 عقد جلسة علنية بالمحكمة العسكرية بالبليدة، للفصل حضوريا في الملف الأولي للمدير العام للأمن الداخلي / سابقا، المتهم العميد واسيني بوعزة، المفتتح ضده من أجل تهم إهانة هيئة نظامية بالقول، إهانة مرؤوس، التزوير واستعمال المزور، حيازة سلاح ناري وذخيرة حربية من الصنف الرابع".

وأضاف البيان أن المحكمة العسكرية أصدرت حكما يقضي بـ" إدانة المتهم العميد واسيني بوعزة، بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و500.000 دج غرامة نافذة مع مصادرة الأشياء المحجوزة".

وأشار البيان أنه تم الفصل في هذه القضية "في انتظار محاكمات أخرى في قضايا محل تحقيق".