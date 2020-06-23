الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى "لأهداف معادية" في المجال الجوي لريف حماة

وكانت الدفاعات الجوية السورية قد تصدت، مساء الثلاثاء، لأهداف معادية في منطقة "السخنة" بريف حمص الشرقي.

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مراسل سانا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف حماة — سانا عاجل (@SanaAjel) June 23, 2020

وقال مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك" في حمص، إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لأهداف معادية حاولت الوصول إلى نقاط عسكرية في بادية السخنة بريف حمص الشرقي".

وأضاف المصدر "العدوان تم بعدد من الصواريخ المعادية التي تم إطلاقها باتجاه مواقعنا العسكرية في محيط منطقة السخنة"، مشيرا إلى أن "الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية".

وفي سياق آخر، أكد مصدر محلي في ريف إدلب أن اشتباكات عنيفة اندلعت، بعد ظهر الثلاثاء، بين تنظيمي "حراس الدين" و"أنصار التوحيد" من جهة، وبين مسلحي "هيئة تحرير الشام" من جهة أخرى، في الأطراف الغربية لمعاقل الأخيرة بمدينة إدلب.

وأشار المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إلى أن مسلحي "حراس الدين" و"أنصار التوحيد" قاموا باستقدام تعزيزات عسكرية كبيرة لهم إلى محيط مدينة إدلب، بهدف معلن يتمثل بإخراج مسلحي "هيئة تحرير الشام"، وهو الاسم الأحدث لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابية، من مدينة إدلب التي تعتبر مقر "إمارتها" المزعومة في سوريا.