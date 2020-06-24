وفاة 5 أشخاص بانهيار مبنى في سوريا... فيديو

ونقلت صفحة "المكتب الصحفي في محافظة اللاذقية"، اليوم الأربعاء، أن انهيار جزء من مبنى مخالف تتم إشادته في حي الغراف بالرمل الجنوبي، أدى إلى وفاة 5 أشخاص بينهم 3 عمال في مجلس مدينة اللاذقية، وإصابة شخص تم إسعافه إلى المشفى الوطني.

وصرّح رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس أحمد حلاق أنه يوجد 3 عمال في المجلس بين المتوفين، منهم مهندس ومراقب فني وسائق، ولفت إلى أن وجودهم في المكان قد يعود للكشف على المخالفة نفسها.

بدوره أشار مدير الدفاع المدني أن عمليات إزالة الأنقاض انتهت عند الساعة السادسة من صباح اليوم تقريبا، وكانت الحصيلة انتشال خمسة متوفين ومصاب واحد تم نقله إلى المشفى.

وذكرت مديرة المشفى الوطني باللاذقية الدكتورة سهام مخول أنه وصل إلى المشفى 6 أشخاص خمسة منهم وصلوا متوفين وواحد بحالة غير مستقرة حاليا يعاني من هرس عضلي إثر رضوض متعددة.