ميقاتي يعلق على كلمة عون: لبنان المنهار ما بدو لجان.... بدو قرار

علق رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي على كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بالقول: "لبنان المنهار ما بدو لجان... بدو قرار".

وكتب على "تويتر"، اليوم الخميس: "استمعت إلى كلمة رئيس الجمهورية في لقاء بعبدا وما تضمنته من مواقف وطنية لا يختلف عليها اثنان"، مضيفا: "لكن غياب العديد من القيادات يستدعي مراجعة للأداء الذي أوصل الأوضاع إلى ما وصلت إليه ودفع هذه القيادات لعدم الحضور".

وقال ميقاتي: "فخامة الرئيس لبنان المنهار ما بدو لجان... بدو قرار".

وحذر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، من احتمالية اندلاع حرب أهلية في البلاد خلال الفترة المقبلة، في ضوء اندلاع احتجاجات في عدة مناطق في البلاد.

استمعت الى كلمة رئيس الجمهورية في لقاء بعبدا وما تضمنته من مواقف وطنية لا يختلف عليها اثنان،ولكن غياب العديد من القيادات يستدعي مراجعة للاداء الذي اوصل الاوضاع الى ما وصلت اليه ودفع هذه القيادات لعدم الحضور.

فخامة الرئيس لبنان المنهار ما بدو لجان... بدو قرار — Najib Mikati (@Najib_Mikati) June 25, 2020

جاءت تصريحات عون، خلال ترأسه "اللقاء الوطني"، الذي عقد في قصر بعبدا، بحضور رئيس الحكومة حسان دياب، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقيادات حزبية أخرى، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف عون: "لقد لامسنا أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق"، مضيفا: "انطلقت بطريقة مشبوهة تحركات مشبعة بالنعرات الطائفية والمذهبية وتجييش العواطف وإبراز العنف والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وتحقير الأديان والسباب كحق مشروع".

لقد لامسنا أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق، وأُطلقت بطريقة مشبوهة تحركات مشبعة بالنعرات الطائفية والمذهبية، وتجييش العواطف، وإبراز العنف والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وتحقير الأديان والشتم، كحق مشروع للمرتكبين — General Michel Aoun (@General_Aoun) June 25, 2020

ويشهد لبنان احتجاجات شعبية في العاصمة بيروت وفي شمال لبنان وجنوبه، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية.

يذكر أن سعر صرف الدولار اقترب يوم الأربعاء من 6500 ليرة لبنانية في السوق السوداء فيما حددت نقابة الصرافين سعره اليوم الخميس بـ 3850 ليرة.