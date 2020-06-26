قانون قيصر بعيون السوريين على خطوط التماس مع القوات الأمريكية في الحسكة... فيديو وصور

يرى السوريون بمنطقة الجزيرة (محافظة الحسكة) في فرض الولايات المتحدة الأمريكية قانوناً لمحاصرة الشعب السوري، شكلا جديدا من الانتهاكات التي تضاف إلى تلك التي يرتكبها الجيش الأمريكي، وهم الشهود الحقيقيون على ما يرتكبه أمام أنظارهم من سرقة لثرواتهم النفطية والزراعية والتعدي على قراهم.

وأكدت مجموعة متنوعة من أبناء الحسكة في استطلاع أجره مراسل وكالة "سبوتنيك" في الحسكة بأن "الولايات المتحدة الأمريكية تثبت للعالم المتحضر مرة أخرى بأنها دولة مارقة تعمل خارج القانون الدولي، وهي الشريكة الأكبر في دمار سوريا، وحين فشلت في مهمتها إعلامياً وعسكرياً لجأت لاستخدام الأدوات الاقتصادية لمعاقبة الشعوب المقاومة لهيمنتها وإجبارها على الاستسلام والقبول بالوصاية الأمريكية".

وقال السوريون: إن "ما يسمى قانون قيصر وصمة عار جديدة تضاف لواشنطن، فهو جريمة موصوفة بحق شعب دافع عن أرضه وعرضه ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية وتأكيد على أن ادعاءاتها حول الإنسانية والدفاع عنها ما هي إلا محض كذب".

© Sputnik . Attia Al-Attia مدير المصرف التجاري السوري بالحسكة صدام الهيجل

وأجمع كل من التقته كاميرا "سبوتنيك" على "حتمية انتصار الشعب السوري وجيشه في الشكل الجديد من الحروب التي تشن ضدهم، للهجرة من بلادهم وتجويعهم، وكان صوتهم واحد (لن نجوع ولن نستسلم)".

عامل فرن © Sputnik . Attia Al-Attia

نزار الحسن - صحفي © Sputnik . Attia Al-Attia

صاحبة محل ألبسة © Sputnik . Attia Al-Attia

موظف حكومي © Sputnik . Attia Al-Attiia

موظف في المصرف التجاري السوري بالحسكة © Sputnik . Attia Al-Attia 1 / 5 © Sputnik . Attia Al-Attia عامل فرن

كما انتقدوا عدم ترابط السياسات الحكومية وضعف الرواتب بعدما ذهبت الاختلالات النقدية بالقيمة الأكبر منها.

وتشهد مناطق عدة من الجزيرة السورية مظاهرات رافضة لوجود قوات الاحتلال الأمريكي وكل الجيوش المحتلة، حيث قام السكان المحليين من العشائر العربية بتصدي عشرات المرات لهذه القوات عبر الكلمة و الحجارة و العصي و الرصاص.