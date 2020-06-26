الجيش اليمني يعلن "تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح"

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، سيطرة قواته على مواقع تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، خلال مواجهات في محافظة البيضاء وسط اليمن.

موسكو– سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على حسابه في "تويتر"، إن "قوات الجيش الوطني مسنودة برجال المقاومة الشعبية استعادوا عدداً من المواقع في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء".

ونقل المركز عن قائد محور البيضاء في الجيش العميد الركن عبد الرب الأصبحي، قوله إن "الجيش مسنوداً برجال المقاومة يخوضون معارك متواصلة ضد الحوثيين في جبهة قانية لليوم الخامس على التوالي".

وأكد العميد الأصبحي "تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح خلال المعارك"، مشيراً إلى "أن عشرات الجثث لحوثيين ما تزال متناثرة في الجبال والشعاب غالبيتهم من الأطفال".

وثمن القائد العسكري، "الدعم والإسناد المباشر لطيران التحالف في المعركة وسحقه آليات الحوثيين وتعزيزاتهم القادمة إلى جبهة قانية".

وكانت جماعة الحوثيين، حققت، الاثنين الماضي، تقدماً ميدانياً في مواجهات مع الجيش اليمني في جبهة قانية شمال البيضاء، حيث سيطرت على مواقع استراتيجية بينها جبل مسعودة ومحيطه، حسبما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن طيران التحالف شن، اليوم، 18 غارة على مديريات السوادية وذي ناعم وناطع وردمان ومنطقة قانية شمال محافظة البيضاء.