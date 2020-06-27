الاتحاد الأفريقي: تم حل أكثر من 90 % من القضايا في مفاوضات سد النهضة

أكد الاتحاد الأفريقي أن أكثر من 90٪ من القضايا في المفاوضات الثلاثية بشأن سد النيل العملاق بين مصر وإثيوبيا والسودان قد تم حلها.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، في بيان، اليوم السبت، إنه لدى الاتحاد الأفريقي أسبوعان للمساعدة في التوسط في صفقة لإنهاء نزاع استمر عقدًا على إمدادات المياه.

وأضاف البيان أن لجنة مؤلفة من ممثلين عن الدول الثلاث وجنوب أفريقيا وفنيين من الاتحاد الأفريقي، قاموا بعمل رائع لحل القضايا القانونية والتقنية العالقة.

كما أشار البيان إلى أن اللجنة ستصدر تقريراً عن سير المفاوضات في غضون أسبوع.

وأعلن الاتحاد الأفريقي عن توافق في قمته المصغرة التي انعقدت أمس الإثنين عبر تقنية الفيديو كونفرانس على تشكيل لجنة حكومية بهدف بلورة اتفاق نهائي ملزم بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية اليوم الجمعة فقد تم "التوافق في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذلك ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، وذلك بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

وشمل الاتفاق "الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة يوم الاثنين المقبل".