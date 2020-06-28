الحكومة المصرية توضح لماذا إجازة ٣٠ يونيو الخميس بدلا من الثلاثاء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو/تموز 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو/حزيران، بدلا من الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.

وبحسب صحيفة "الشروق"، نص القرار على أن تمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

ونص القرار على أنه لا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات وأن تستمر وفقا للمواعيد المقررة لها.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلا من يوم الثلاثاء، يأتي في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون.

وأشار سعد إلى أن الفترة القادمة ستشهد التوسع في تطبيق هذا النظام بحيث يعتبر يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية بدلا من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى وعيد الميلاد.