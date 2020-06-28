الشرطة السعودية تفك لغزا عمره 4 سنوات

فكت عناصر الشرطة السعودية، لغز مقتل مواطن سوداني في الدمام، وذلك بعد 4 سنوات من مقتله.

أعلنت الشرطة السعودية أنها قبضت على متورطين بمقتل مقيم سوداني الجنسية.

وأكدت شرطة المنطقة الشرقية على لسان مساعد المتحدث الإعلامي، محمد الدريهم، أن إجراءات البحث والاستدلال استمرت 4 أعوام منذ مقتل المقيم، حسب وكالة الأنباء السعودية.

شرطة المنطقة الشرقية: القبض على المتورطين بقتل مقيم سوداني في الدمام قبل 4 سنوات . pic.twitter.com/JyGJ6V8grQ — الأمن العام (@security_gov) June 28, 2020

وانتهت التحريات الأمنية إلى القبض على 4 مواطنين بالعقد الثاني من العمر، توفرت الأدلة على قتلهم مقيم سوداني، بالاعتداء عليه ثم دهسه بمركبة.

وكان الخلاف بين المواطنين والمقيم على أفضلية السير، وتم إيقاف المواطنين وإحالتهم إلى النيابة العامة.