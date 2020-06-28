الجزائر تبقى على حدودها مغلقة حتى إشعار آخر

عقد مجلس الوزراء الجزائري، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري برئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، وقرر الإبقاء على الحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة إلى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا.

الجزائر- سبوتنيك. وحسب البيان أمر الرئيس الجزائري "بتعزيز الرقابة الوبائية والرقابة اليومية لسير المستشفيات، وتعزيز مخزون آلات الفحص، كما أمر بالإبقاء على الحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة إلى أن يرفع الله عنا هذا البلاء".

وأضاف البيان: "سجل رئيس الجمهورية بمرارة تصرفات بعض المواطنين الذين يريدون إيهام غيرهم بأن الوباء مجرد خرافة مختلقة لأغراض سياسية".

استغرب تبون "هذه التصرفات غير المسؤولة بينما الموتى من جراء هذه الجائحة يعدون بالآلاف يوميا عبر العالم بدءا بالدول الأكثر تقدما، كما أمر بتشديد العقوبات على كل المخالفين لإجراءات الوقاية أفرادا أو جماعات، ووجه الوزير الأول بدراسة التدابير التي ينبغي اتخاذها مع اللجنة العلمية للرصد والمتابعة للبت فيما ينبغي فعله في الأيام القليلة القادمة لقطع سلسلة عدوى الجائحة ومحاصرة البؤر المعدية".

وبحسب البيان، طلب الرئيس الجزائري "من الوزير المختص استغلال الطائرة الموضوعة تحت تصرف وزارة الصحة للانتقال الفوري دائما إلى عين المكان في أي لحظة للتأكد من صحة ما ينشر أو يشاع هنا أو هناك عن نقائص حقيقية أو وهمية لإعادة الطمأنينة إلى نفوس المواطنين، وقطع دابر الشائعات والتأويلات، كما طلب منه وضع الإحصائيات عن الإصابات بالوباء ولاية ولاية والتعامل معها بواقعية أكبر".

وسجلت الجزائر اليوم أعلى معدل إصابات جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد من بداية الجائحة، حيث سجلت 305 إصابات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13273 فيما بلغ عدد الوفيات 897 بزيادة 5 حالات.