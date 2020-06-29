"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى 4 وجهات جديدة

أعلنت شركة طيران الإمارات تسيير رحلات جديدة للركاب إلى 4 وجهات إضافية، من بينها القاهرة وتونس، وذلك بداية من يوليو/ تموز المقبل.

وذكرت شركة طيران الإمارات، اليوم الاثنين، أنها ستستأنف تسيير رحلاتها أيضا إلى كل من غلاسكو في المملكة المتحدة في 15 يوليو، ومالي في 16 يوليو.

Emirates adds flights to Cairo, Glasgow, Malé and Tunis, bringing passenger destination network to over 50 cities in July. https://t.co/gNyua2xdJH #FlyEmiratesFlyBetter pic.twitter.com/XAj1uMsx58 — Emirates Airline (@emirates) June 29, 2020

​وبإعلان الشركة عن الرحلات الأربع الجديدة، يكون إجمالي رحلاتها حول العالم، في أول شهر يوليو المقبل، 52 وجهة.

وقالت الشركة إنه بإمكان الركاب الراغبين بالسفر إلى هذه الوجهات حجز تذاكر السفر عبر موقعها الإكتروني، أو من خلال مكاتب وكلائها.

وفيما يتعلق برحلات طيران الإمارات إلى تونس، فسوف يقتصر السفر من دولة الإمارات على المواطنين التونسيين الذين يحملون أذون إقامة دائمة في تونس، وفق ما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.