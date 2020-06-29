مفوضة حقوق الإنسان تدعو إسرائيل لوقف خطط الضم "غير القانونية"

دعت ميشيل باشليه، مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل، اليوم الاثنين، إلى وقف خططها "غير القانونية" لضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، محذرة من أن هذا يمكن أن يفجر اشتباكات دامية.

وقالت باشليه، في بيان "الضم غير قانوني. بكل تأكيد. أشعر بقلق بالغ من أنه حتى أقل شكل من أشكال الضم سيؤدي إلى زيادة العنف وخسائر في الأرواح"، بحسب وكالة "رويترز".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية والأغوار، في الأولمن يوليو/ تموز، وهو ما دفع القيادة الفلسطينية لوقف العمل بكل الاتفاقيات مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، إن الأول من يوليو/ تموز ليس موعدا مقدسا لتنفيذ خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية، فيما يمثل إشارة لاستمرار تباين المواقف داخل الحكومة الإسرائيلية حول موعد بدء تنفيذ الخطة ومساحة الأراضي التي سيجري ضمها.

وجاءت تصريحات غانتس، خلال اجتماع عقده مع وفد أمريكي برئاسة، آفي بركوفيتش، مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، وعضوية السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، لبحث تفاصيل خطة ضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل.