السيسي يدشن "الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية"... فيديو

دشّن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية.

جاء ذلك خلال افتتاح السيسي عددا من المشروعات القومية في شرق القاهرة، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

وقال الرئيس المصري إن موقع "https://www.presidency.eg/ar" يضم كل المشروعات التي تم تنفيذها خلال الست سنوات الماضية.

وأوضح أن المواطن يمكنه الدخول على موقع الرئاسة الرسمي لبحث ولرصد أي معلومات، قائلا: "هناك مواقع رسمية وبيانات رسمية نحن مسئولون عنها".

وطالب السيسي من وسائل الإعلام كافة الاستناد على الموقع كمصدر موثوق لما يحدث في مصر من إنجازات ومشاريعها تم تدشينها على أرض الواقع.

🌇 #مشاريع_مصر🇪🇬|

الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلن عن تدشين الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، ليكون مصدرا رسميا للشعب ووسائل الإعلام ⁦⬇️⁩https://t.co/BweDpEjcod

ويشتمل معلومات عن الدولة المصرية و #رؤية_مصر_2030 والمشروعات القومية بثلاث لغات وهي العربية والإنجليزية والفرنسية. pic.twitter.com/cA7OAZvHC1 — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) June 29, 2020

من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، واستعرض أقسامه التي تشمل من بين محتوياته رؤساء الجمهورية السابقين والمتحدثين الرسميين لرئاسة الجمهورية والأوسمة وفعاليات رئاسة الجمهورية ونشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي واجتماعاته مع الحكومة.

وشهد السيسي تدشين الموقع الرسمي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، كما شاهد فيلما قصيرا عنه.