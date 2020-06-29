هيئة الموانئ الكويتية: اندلاع حريق غربي ميناء عبد الله

قالت مؤسسة الموانئ الكويتية في بيان عاجل إن حريقا شب في منطقة غرب ميناء عبد الله دون أن تذكر تفاصيل.

ونشرت المؤسسة على حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الاثنين، "حاليا حريق في أراضي مؤسسة الموانئ الكويتية في منطقة غرب ميناء عبد الله ويتم الأن التعامل معها عن طريق إدارة الإطفاء المدني".

بيان عاجل pic.twitter.com/1kDl5PgVa5 — مؤسسة الموانئ الكويتية KPA (@KuwaitPorts) June 29, 2020

و​​ميناء عبد الله يوجد في منطقة من مناطق محافظة الأحمدي في الكويت، وهو ميناء نفطي يقع جنوب العاصمة بـ45 كم.