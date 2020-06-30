بعد الإمارات... دولة أخرى تدعم العراقيين طبيا لإنقاذهم من الكارثة... صور

تلقى العراق، اليوم الثلاثاء، مساعدات طبية بـ25 طناً من دولة أذربيجان، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد بعد ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات في الآونة الأخيرة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق استلام 25 طنا من المساعدات الطبية الوقائية من جمهورية أذريجان.

أذربيجان تقدم مساعدات إلى العراق لمواجهة فيروس كورونا © Photo / Iraqi Ministry of Foreign Affairs

أذربيجان تقدم مساعدات إلى العراق لمواجهة فيروس كورونا © Photo / Iraqi Foreign Ministry of Affaris 1 / 2 © Photo / Iraqi Ministry of Foreign Affairs أذربيجان تقدم مساعدات إلى العراق لمواجهة فيروس كورونا

وأوضح الصحاف أن "شحنة المساعدات وصلت في طائرة خاصة إلى مطار بغداد الدولي".

وبين الصحاف أن "سفارة جمهورية العراق في باكو وعبر التواصل مع الخارجية الأذرية ومتابعة مستمرة من الجانب الأذري أشرفت على إرسال طائرة محملة بـ25 طن من المساعدات الطبية إلى العراق".

وأكمل أن "الموقف الإنساني هذا يأتي في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين وتفعيل لمبدأ التعاون الثنائي في مواجهة الجائحة الفايروسية".

من جهته أشاد القائم بالأعمال المؤقت المستشار مكي المعموري في البيان "بالموقف الأذري الداعم للعراق"، مؤكدا على "أهمية التعاون في مجال الصحة والمجالات الأخرى بما يحقق التطلعات المشتركة لشعبي كلا البلدين ضمن تكاتف الجهود المشتركة في العالم أجمع للتصدي للجائحة".

وأفاد متحدث الخارجية العراقية بإن "المساعدات تتضمن مستلزمات طبية من محاقن وكمامات ومعقمات وبدلات وقاية وكحول طبية".

وفي وقت سابق، وصلت طائرة خاصة من الإمارات، الخميس 25 يونيو الجاري ، إلى مطار بغداد الدولي وهي محملة 10.5 طن من المساعدات الطبية التي تضمنت أجهزة أوكسجين وأدوية ومستلزمات من قفازات وكمامات ومعقمات ومناديل.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد-19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل، الذي تحول فيما بعد إلى جزئي، وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.