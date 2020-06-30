الملك سلمان يناقش مع حكومته الموقف العربي تجاه أزمة سد النهضة

ناقش مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، نتائج الاجتماع غير العادي لمجلس وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تطرقت المناقشات إلى قرار المجلس العربي بتشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن حول التطورات.

كما تناولت المناقشات تأكيد مجلس وزراء الخارجية على أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، مع التشديد على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي انعقد عبر خاصية الفيديوكونفرانس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

واستعرض الاجتماع أيضًا مستجدات جائحة فيروس كورونا على المستويين المحلي والعالمي، والاستعدادات لموسم الحج وردود فعل البلدان المسلمة تجاه قرار إقامة الشعائر هذا العام بأعداد محدودة، وعدد من القضايا والملفات العربية والمحلية.