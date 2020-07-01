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    الشرطة السورية تغلق سوق الحميدية

    "قتلوهم وأحرقوهم"... تفاصيل جريمة بشعة هزت سوريا

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    أعلنت وزارة الداخلية السورية تفاصيل جريمة قتل هزت بلدة بيت سحم في ريف دمشق، راح ضحيتها سيدة وأطفالها الثلاثة، بينما يرقد زوجها في حالة حرجة بالمستشفى.

    وبحسب بيان لوزارة الداخلية السورية، "وردت أخبار لناحية ببيلا بريف دمشق بنشوب حريق ضمن شقة سكنية ببلدة بيت سحم، حيث تم إرسال دورية وتم إخماد الحريق من قبل فوج إطفاء دمشق والسيدة زينب".

    وأضافت: "بالكشف على الشقة عُثر على جثة امرأة متفحمة مكبلة اليدين، وقد تعرّضت لعدة طعنات بواسطة أداة حادة على أنحاء جسدها كافة، كما شُوهد زوجها المدعو ياسر تولد، وأولادهما الثلاثة وهم: الطفل بشار (2009)، وهيفاء (2011)، وعبدالرحمن (2016)، مصابون بعدة طعنات في أنحاء الجسم كافة، وكان جميع الأطفال مكبلي الأيدي".

    الجيش السوري في ريف حلب الجنوبي
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    وقالت الداخلية السورية: "إن والد ياسر حضر بمركز شرطة ناحية ببيلا وأفاد بورود اتصال من ابنه ياسر قبل نقله إلى المشفى يعلمه فيه بإقدام شخص يدعى محمد عمر، كان قد عمل لديه ضمن المنزل في أعمال ترميم المنزل وبرفقته شخص آخر، وقاما بطعنه وطعن أولاده واغتصاب زوجته وطعنها عدة طعنات ثم أحرقا المنزل ولاذا بالفرار".

    وأشارت الوزارة إلى أنه "من خلال البحث والتحرّي من قبل عناصر شرطة ببيلا تم نصب الكمين وإلقاء القبض على المدعو "محمد عمر مصطفى"، قبل محاولة هروبه إلى خارج مدينة دمشق وريفها، وبالتحقيق معه اعترف بالتخطيط للسطو على منزل المدعو ياسر بالاشتراك مع المدعو "محمد مرزوق"، الذي أطلق أعيرة نارية لدى مشاهدته دورية أمنية محاولاً الفرار، ولكن تم اعتقاله وإحضاره إلى مركز الأمن".

    وتابعت الوزارة: "بالتحقيق مع المتهمين، اعترفا بما نُسب لهما وقالا إنهما ذهبا إلى منزل الضحية بحجة أنهما سيتناولان القهوة مع صاحبه؛ كونهما كانا يعملان سابقاً لديه في الأعمال الصحية والترميم، وأنهما على معرفة به، مشيرين إلى أنه من الأشخاص ميسوري الحال".

    وأضاف المتهمان بحسب بيان الداخلية السورية: "وبعد دخولهما المنزل قاما بمغافلة صاحبه وطعنه عدة طعنات بمختلف أنحاء جسده، ومن ثم قاما باغتصاب زوجته بعد أن قاما بتكبيلها ووضع غطاء على عينيها ومن ثم قاما بطعنها عدة طعنات بأنحاء جسدها كافة، وبعدها قاما بقتل الأطفال الثلاثة بطعنهم بأداة حادة (سكين) وسرقا مبلغاً مالياً ثم حرقا المنزل لإخفاء معالم الجريمة".

    وأشارت وزارة الداخلية إلى أن "التحقيقات ما زالت مستمرة وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص لينالا جزاءهما العادل".

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