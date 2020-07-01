حمد بن جاسم: وسائل الإعلام العربية أصبحت أبواقا تحارب الإسلام وتناصر إسرائيل

قال حمد بن جاسم، وزير الخارجية القطري السابق، إن حال الإعلام في وطننا العربي وصل إلى ما دون مستوى القاع.

وقال حمد بن جاسم في سلسلة تغريدات، أمس الثلاثاء، بصفحته في "تويتر" إن "حال أغلب الإعلام العربي المسموع والمقروء والمرئي يرثى لها! فجمهوره يدرك التردي الذي آل إليه، ويستطيع أن يفند ويدحض ما يبثه هذا الإعلام، لأنه يدرك أن الإعلام في معظم الدول العربية ينطق بما تفرضه الحكومة، وبما تمليه من توجهات حيال الأحداث في العالم العربي وفي العالم كله".

حال أغلب الإعلام العربي المسموع والمقروء والمرئي يرثى لها! فجمهوره يدرك التردي الذي آل إليه ويستطيع أن يفند ويدحض ما يبثه هذا الإعلام، لأنه يدرك أن الإعلام في معظم الدول العربية ينطق بما تفرضه الحكومة وبما تمليه من توجهات حيال الأحداث في العالم العربي وفي العالم كله. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 30, 2020

​وتابع: "الحال هبط إلى ما دون مستوى القاع، فأخذت الحكومات تجيّش جيوش الذباب الإلكتروني، وتطلق لها العنان، لتغرد بكل كذب ومنكر وتزوير للواقع. أقول ذلك وأنا أتألم لوضع الإعلام العربي الذي لا يخلو من الشرفاء".

وأضاف: "تحت طائلة إرهاب الحكومات والقوانين التعسفية، قيّدت الحرية المسؤولة للإعلام التي تبتغي الإصلاح والتطوير دون فوضى، وأصبحت وسائل الإعلام العربية أبواقا تحارب الإسلام وتناصر إسرائيل وهي تصادر الأراضي الفلسطينية وترفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية".

فلا يغدو لتلك الشرعية أي أهمية وكثير من العرب الذين يفترض أنهم من أصحاب الحق يناصرون الطرف المعتدي؟

وفي ظل هذا الوضع لا يلوح في الأفق أي بادرة لسلام جدي، لأن إسرائيل لا ترى أن هناك داعيا لمثل هذا السلام وأن العرب (( في المخلاة))! — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 30, 2020

​وأشار إلى أنه "لا يغدو لتلك الشرعية أي أهمية، وكثير من العرب الذين يفترض أنهم من أصحاب الحق يناصرون الطرف المعتدي. وفي ظل هذا الوضع، لا يلوح في الأفق أي بادرة لسلام جدّي، لأن إسرائيل لا ترى أن هناك داعيا لمثل هذا السلام، وأن العرب ((في المخلاة))!".