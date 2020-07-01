مصر تفجر مفاجأة: إثيوبيا شيدت سدا آخر غير الذي كنا نتفاوض بشأنه

قال وزير الري المصري إن المفاوضات مع إثيوبيا كانت تدور حول سد آخر مختلف تماما عن سد النهضة.

وأضاف الوزير المصري، أنه كان هناك توافقا بين مصر والسودان وإثيوبيا على بناء سد في إثيوبيا لمصلحة الدول الثلاث، لكن إثيوبيا قامت ببناء سد آخر (سد النهضة).