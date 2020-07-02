"أبرزها الحدود الغربية"... عدلي منصور يكشف عن "3 تحديات تواجه مصر"

قال الرئيس المصري السابق عقب ثورة 30 يونيو، المستشار عدلي منصور، إن ما تشهده مصر حاليا من إنجازات هو إعجاز بكل المقاييس لا ينكره إلا حاقد أو مغرض، مشيرا إلى أن أزمة "كورونا" عطلت المسيرة.

وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية على قناة "MBC مصر"، إنه "كان لا بد من ثورة 30 يونيو لتصحيح الوضع بعد اختطاف الإخوان للبلد"، مشيرا إلى أنهم "كانوا يراهنون على فشل الثورة، لأنهم كانوا يرون أن الإسلام السياسي لا بد أن يحكم".

وأشار إلى أن "إرادة الشعب أنقذت البلد"، مردفا: "اللي حصل إعجاز، في كل المجالات ناس بتشتغل في كل المجالات، الآن تقتحم كل المشاكل من جذورها، ما حدث في مصر صنعه المصريون، وبأموالهم، الوضع كان يحتاج لقائد ومايسترو مثل السيسي لكي يستنهض همم المصريين وينقذ إرادتهم".

ونوه المستشار عدلي منصور إلى أن "مصر تواجه حاليا 3 تحديات هي: تحدي المياه، حماية حدودنا الغربية من رجل يتصور أن في زعامة له في مخيلته، وكورونا التي عطلت المسيرة وأخرتها"، مؤكدا أن "مصر مر عليها صعاب كثيرة، ستتخطى كل تلك التحديات، وستتغلب عليها".