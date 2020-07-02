يتزعمها نتنياهو… وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: بلادنا تحكمها عصابة إجرامية 

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، الجنرال موشيه بوغي يعالون، إن إسرائيل تحكمها عصابة إجرامية.

ونقلت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم الخميس، عن الجنرال يعالون مهاجمته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتشبيهه له برئيس العصابة.

وأضاف عضو الكنيست رئيس هيئة الأركان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بأن إسرائيل تحكمها عصابة إجرامية اليوم، ورئيس هذه العصابة هو نتنياهو نفسه.

وأشار الجنرال موشيه يوغي يعالون إلى أن "أي شخص غارق في التحقيقات والقضايا الجنائية، لا يمكن أن يكون رئيسا للوزراء، لأنه يهتم بمصالحه الشخصية على حساب المصالح الأمنية". في إشارة واضحة إلى نتنياهو نفسه.