انفجار انتحاري "يهز الأرض" في مقديشو.. صورة

استهدف تفجير انتحاري، صباح اليوم السبت، نقطة تفتيش قرب الميناء في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز": إن "انفجارا هز أجزاء من العاصمة الصومالية مقديشو في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت عندما فجر انتحاري سيارة ملغومة في نقطة تفتيش خارج الميناء".

وصرح عامل في الميناء أن "حطاما معدنيا تساقط من حولنا داخل الميناء وسمعنا صوت إطلاق نار".

وأضاف "تحيط قوات الأمن بالمنطقة".

وذكر محمد علي، وهو صاحب محل في المنطقة، أن "الانفجار هز الأرض".

وقالت ممرضة في مستشفى المدينة تُدعى حليمة نور إن المستشفى استقبل خمسة مصابين في الانفجار.

يذكر أن الصومال غارق في الصراع منذ عام 1991، عندما أطاح زعماء العشائر بالرئيس محمد سياد بري ثم انقلبوا على بعضهم البعض.

وتقاتل حركة الشباب الصومالية المتشددة منذ عام 2008 للإطاحة بالحكومة المركزية وتأسيس حكمها الذي يستند إلى تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.