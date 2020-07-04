صحيفة: القحطاني يرقد حاليا في العناية المركزة وينقل إلى الرياض خلال ساعات

أكدت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، أن "الإعلامي والمذيع السابق في التلفزيون السعودي عوض القحطاني يرقد حالياً في العناية المركزة بالمستشفى العسكري في خميس مشيط".

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن مصادر، قولها إنه "من المنتظر أن ينتقل القحطاني خلال الساعات المقبلة عن طريق الإخلاء الطبي إلى أحد المستشفيات بالرياض".

يرقد الإعلامي والمذيع السابق #عوض_القحطاني في العناية المركزة بالمستشفى العسكري في #خميس_مشيط ، بانتظار نقله خلال الساعات القادمة عن طريق الإخلاء الطبي إلى أحد مستشفيات #الرياض.

(متابعة: خالد آل مريّح) #عكاظ #ان_تكون_اولا#تطبيق_عكاظhttps://t.co/JTehHJr0f0 pic.twitter.com/a0cUZJCQXU — صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) July 4, 2020

وقالت الصحيفة إن "عوض القحطاني استمر في التلفزيون السعودي منذ عام عام 1407هـ وحتى هذه اللحظة، لافتة إلى أنه متوقف حاليا لظروف خاصة وسيعود ببرامج جديدة يعيد من خلالها روحانية البرامج القديمة في المواسم.