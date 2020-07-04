الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلى زعيم عربي

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، رسالة إلى االرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أعرب "الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، أطراد التقدم والازدهار".

كما عبر "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار".

​وكان الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وجها رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه بالانتخابات في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وأعرب الملك السلمان وولي عهده باسمهما واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".