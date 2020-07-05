بعد القبض عليه... أول تعليق من والد الشاب المتهم بالاعتداء الجنسي على فتيات في مصر

أعلنت النيابة العامة المصرية، السبت، إنها تحقق مع شاب، بعد انتشار شهادات منسوبة لفتيات عبر الشبكات الاجتماعية، تتههم بالتحرش والاعتداء الجنسي عليهن.

وقالت النيابة المصرية، في بيان لها: "التحقيقات تأتي بعد إلقاء الشرطة القبض على الشاب، بينما أشارت إلى أنها تلقت شكوى واحدة من فتياة قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى النيابة، مساء الجمعة، أبلغت فيها عن تهديد المشكو في حقه لها في نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها.

وكانت النيابة العامة قالت يوم الجمعة، إنها تابعت عن كَثَب ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شاب، اسمه "أحمد بسام زكي"، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.ال

"معملتش الأفعال دي"

في نفس السياق، قال الإعلامي المصري عمرو أديب، إن والد الشاب تحدث معه، قائلا "ابني يقول لي أنا جايز عملت حاجات غلط كشاب، لكن معملتش الأفعال دي، وكمان أهم شخصيتين في القضية طلعوا أكاونتات مزيفة".

وأضاف أديب، خلال حلقة برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن والد الشاب قدم بلاغات إلى مباحث الإنترنت حول ذلك.

وذكر أديب أن والد الشاب المتهم أرجع فصل ابنه من إحدى جامعات إسبانيا إلى ما نُشر من وقائع اعتداء جنسي منسوبة له عبر الشبكات الاجتماعية.