السودان... حمدوك يجري تغييرات في قيادة الشرطة

أصدر عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، قرارات جديدة خاصة بالشرطة السودانية.

وتقرر إعفاء الفريق أول أحمد بشائر من منصبه كمدير عام للشرطة، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وقرر حمدوك، إعفاء الفريق شرطة، عثمان محمد يونس من منصبه كنائب مدير عام الشرطة.

وتم تعيين الفريق عز الدين الشيخ على منصور مديرا عام للشرطة.

ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.