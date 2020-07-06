السعودية تفتتح أكبر مستشفى لعلاج الإبل في العالم... فيديو وصور

أعلنت السعودية، مساء أمس، الأحد، افتتاح مستشفى لعلاج الإبل، ليصبح أكبر مركز صحي بيطري في العالم. ويقع المركز في منطقة القصيم شرق مدينة بريدة، بمساحة وقدرها 70 ألف متر مربع وتكلفة إجمالية تجاوزت الـ100 مليون ريال.

وافتتح المركز أمير منطقة القصيم، فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

خلال تدشين سمو #أمير_القصيم مشروع #مستشفى_الإبل ..



معالي #وزير_البيئة_والمياه_والزراعة : مستشفى الأبل سيساهم على تطور انتاج وعلاج الإبل وسيحقق كافة التوجهات الخادمة للملاك عبر تقديم الخدمات وتعزيز كافة النواحي الاقتصادية. pic.twitter.com/33dpxmcoo6 — إمارة منطقة القصيم (@EmarahAlQassim) July 5, 2020

ويحتوي المستشفى على أربعة أقسام علاجية وخمسة معامل مركزية مجهزة بالكوادر الطبية والمهنية، ومركز للأبحاث، بحسب ما نقلته صحيفة عكاظ.

وجهز المستشفى بحظائر عزل مصممة ومجهزة للوقاية من نقل الأمراض لعلاج حتى 4 آلاف مطية، ويساهم المركز في تحسين الثروة الحيوانية وتعزيز الإنتاج عن طريق استخدام أحدث الطرق العلاجية بمعايير تقنية عالية.

#الابل#الهجن#مشفى_سلام_البيطري



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تجهيز أكبر وأحدث مستشفى لـ ( الإبل ) في العالم بمنطقة القصيم .. بتكلفة تتجاوز 100 مليون ريال.

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السعودية pic.twitter.com/wnbju40pbH — موقع الإبل (@alapelcom) June 15, 2020

ويشمل المبنى العلاجي معمل الكيمياء وأمراض الدم، ومعمل الأحياء الدقيقة، ومعمل الجينات، ومعمل التغذية، ومعمل التكنولوجيا الحيوية DNA.

خلال تدشينه مشروع #مستشفى_الإبل ..



سمو #أمير_القصيم : هذا المشروع منجزاً وطنياً للمملكة العربيه السعوديه وليس لمنطقة دون اخرى وعلى قدر كبير من المهنية في استغلال التقنية والتنفيذ لتعزيز طب الحيوان وتنمية الانتاج. pic.twitter.com/DxYyYP3pNM — إمارة منطقة القصيم (@EmarahAlQassim) July 5, 2020

ويضم المستشفى، عيادات الباطنية والأمراض المزمنة والمعدية، وعيادات متخصصة بالجراحة، ووحدة للأشعة والمناظير، بجانب وحدة للملاحظة والعناية المركزة، إضافة إلى مركز مختص بأبحاث التلقيح الصناعي وعلاج العقم ومسببات الأمراض وطرق الوقاية منها وتحسين وحفظ السلالات.