صورة تكشف حقيقة بدء ملء "سد النهضة" سرا

استند أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، اليوم الاثنين، إلى "صورة بالأقمار الصناعية، تكشف حقيقة عملية ملء سد النهضة الإثيوبي".

وقال شراقي، في تصريحات مع صحيفة "الشروق" المصرية، إن "عملية ملء سد النهضة لم تبدأ بعد"، مستندا إلى صورة الأقمار الصناعية، التي تشير إلى استمرار تدفق المياه في المجرى الطبيعي للنيل الأزرق نحو السودان ومصر عبر 4 بوابات في جسم سد النهضة".

وأشار إلى أنه مع "زيادة كمية الأمطار حدث تجمع مائي بسيط أمام السد لعدم قدرة البوابات الأربع على إمرارها مرة واحدة، ومن المتوقع أن يزداد التجمع الأيام القادمة إلا أنه ليس تخزينا حتى الآن".

وأوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة أن "موسم الفيضانات يستمر من يوليو حتى سبتمبر ويكون أقل في أكتوبر، وتستطيع إثيوبيا ملء المرحلة الأولى، التي حددتها بإجمالي 4.9 مليار متر مكعب، في أسبوعين أو ثلاثة خلال الموسم".

وقال الدكتور عباس شراقي، إن "أنباء بدء ملء سد النهضة سرا، انطلقت من إثيوبيا وربما لتهدئة الداخل المحتقن حاليا تجاه الحكومة، ثم ظهر الحديث نفسه في السودان" متابعا: "وكأن بحيرة السد خزان تحت الأرض، كل شيء مكشوف تماما ومرصود بالأقمار الصناعية أولا بأول حتى بحيرة ناصر التي يعتقد البعض أن إثيوبيا لا تعلم عنها شيئا".

صورة بالأقمار الصناعية تكشف حقيقة ملء سد النهضة الإثيوبي سرا pic.twitter.com/VW0DkOJvKc — شبكة الصحافة العراقية +INP (@INPPLUSarabi) July 6, 2020

وكان القيادي في قوى "الحرية والتغيير" بالسودان محمد وداعة، صرح أن الحكومة الإثيوبية بدأت في ملء سد النهضة سرا، الأمر الذي تسبب في نقص حصة المياه في السودان، مشيرا أن "جميع الأدلة تؤكد ذلك وأن السودان اشتكى من قلة المياه التي ترد إليه في يوليو/ تموز الحالي"، مؤكدا أن "هذه الخطوة أدت إلى تفاقم أزمة الكهرباء"، حسب صحيفة "الراكوبة".

وعقد وزراء الري في كل من مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات حول ملف سد النهضة خلال اجتماعين، يومي السبت والأحد، حيث استمرت الخلافات الجوهرية على المستويين الفني والقانوني، وتجرى الاجتماعات بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الأفريقي.