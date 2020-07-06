السعودية... درجة الحرارة تقترب لنصف درجة الغليان

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، أسماء المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة، وجاءت مدينتا الدمام والأحساء في المرتبة الأولى، حيث سجلتا 49 درجة مئوية.

وعلميا نقطة الغليان الطبيعية للماء هي 99.97 درجة مئوية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سجلت الرياض العاصمة 46 درجة مئوية، بينما سجلت المدينة المنورة 42 درجة مئوية، فيما سجلت مكة المكرمة 41 درجة، وجاءت مدينة أبها كأقل مدينة تسجل ارتفاعا في درجة الحرارة إذ سجلت اليوم الإثنين، بحسب موقع صحيفة عكاظ السعودية.

وفي 12 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بدء تطبيق القرار الوزاري القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص اعتباراً من يوم 15 يونيو، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، حتى نهاية يوم 15 سبتمبر/أيلول.

#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تستعد لفترة #منع_العمل_تحت_أشعة_الشمس من الساعة 12:00م إلى 3:00م اعتبارًا من يوم الاثنين 15 يونيو وحتى يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020م.#منع_العمل_تحت_الشمس pic.twitter.com/I8YV3YlmTl — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) June 12, 2020

​وبحسب بيان نشرته الوزارة على حسابها الرسمي "تويتر"، فقد نص القرار الوزاري على "أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي".

كما يستثني القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.