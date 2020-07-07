ماليزيا تتهم قناة "الجزيرة" القطرية بالتحريض ضد الدولة

أفادت صحيفة ماليزية عن بدء السلطات الماليزية بالتحقيقات ضد مراسلي قناة "الجزيرة" القطرية، وذلك لاتهامهم بالتحريض ضد الدولة والحث على القيام بأعمال الشغب.

وذكرت صحيفة " The Star" الماليزية أن الحكومة رفضت بشدة تقريرا وثائقيا بثته قناة "الجزيرة" القطرية باللغة الإنكليزية، وجاء فيه أن ماليزيا مارست التمييز العنصري ضد مهاجرين غير شرعيين أثناء تطبيق قرار تقييد الحركة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤول بالشرطة الماليزية للصحيفة: "بما أننا تلقينا تصريحات حول الطبيعة غير القانونية للتقرير الذي عرضته القناة التلفزيونية، فنحن ملزمون بإجراء تحقيق شامل لتحديد ما إذا كانت هناك جريمة في تصرفات المشتبه بهم".

وأضاف المسؤول: "سندعو المراسلين وسيتم التحقيق معهم على أساس متطلبات القانون الجنائي الماليزي وسنرى ما إذا كان سيتم اتهامهم بعد الإجابة على أسئلتنا".