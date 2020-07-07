قبل ساعات من خطابه... نصر الله يتلقى رسالة تحذره من "المخطط"

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، أمس الاثنين، رسالة إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، حول قرار ضم الضفة الغربية وصفقة القرن.

وحذر هنية، في رسالته ، من "الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية والمنطقة جراء هذه المخططات"، داعياً إلى توحيد الصف والجهد للتصدي لهذه المخاطر، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من حماس برئاسة ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، لمسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله حسن حب الله، حيث ناقش الجانبان آخر الأوضاع في فلسطين والمنطقة، والوضع الفلسطيني في لبنان.

وأكد المجتمعون رفضهم لقرار الاحتلال بضم الضفة الغربية، معتبرين أن هذا القرار هو عدوان على الشعب الفلسطيني، يستلزم من الجميع الوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذا المخطط الخطير، مشددين على أن الشعب الفلسطيني قادر على التصدي لهذه المخططات، داعين الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التحرك العاجل للجم اعتداءات الاحتلال وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وعن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أشار ممثل الحركة إلى أنهم يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة، داعيا إلى ضرورة إقرار الحقوق المدنية والإنسانية لهم في لبنان، كما طالب عبد الهادي وكالة الأونروا إلى القيام بدورها وإطلاق خطة إغاثية عاجلة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

بدوره، أكد النائب حب الله، دعم حزب الله للشعب الفلسطيني ومقاومته في التصدي للمشاريع التي تنتقص من حقوقه، مؤكدا أن مثل هذه المشاريع لن يكتب لها النجاح بفضل مقاومة الشعب الفلسطيني ودعمه من قبل أحرار العالم.

ومن المقرر، أن يتحدث الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله مساء اليوم في كلمة يتطرّق فيها إلى آخر المستجدات السياسية، والتطورات الإقليمية وفي طليعتها مستقبل صفقة القرن وضم الضفة الغربية.