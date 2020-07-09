تبلغ 18 طنا... شحنة مساعدات أممية تصل إلى اليمن لمواجهة كورونا

وصلت شحنة مساعدات طبية جديدة، مقدمة من الأمم المتحدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19)، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة صنعاء وسط اليمن.

وأفاد مصدر في مطار صنعاء الدولي لوكالة "سبوتنيك"، بأن طائرة شحن مستأجرة نوع "بوينغ 727" هبطت وعلى متنها 18 طناً من المعدات والمستلزمات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

ووفقاً للمصدر، فإن "الشحنة هي التاسعة خلال شهر ونيف، حيث استقبل مطار صنعاء الدولي منذ 29 أيار/مايو الماضي، أكثر من 125 طناً من المساعدات الطبية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد".

وللتذكير، يبلغ إجمالي الإصابات المعلنة بالفيروس التاجي في مناطق سيطرة كل من الحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، 1301 حالة بينها 349 وفاة و593 حالة شفاء.